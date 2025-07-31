Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Более 1,5 млн семей получили льготную семейную ипотеку с 2018 года

Ведомости

С 2018 г. свыше 1,5 млн семей воспользовались семейной ипотекой по льготной ставке и смогли приобрести жилье, сообщила пресс-служба Минфина. Общая сумма выданных в этой категории кредитов превысила 7,2 трлн руб.

Как отметили в ведомстве, 1,2 трлн руб. было выделено из госбюджета за указанный период, чтобы компенсировать проценты по семейной ипотеке. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что большая часть всех кредитов на первичном рынке приходится именно на семейную льготу. Более 80 000 ипотечных займов банки выдали на строительство частных домов, сообщил он.

По словам генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, средневзвешенная ставке по семейной ипотеке стала ниже установленного предела в 6% и достигла 5,24% годовых. «Сейчас эта льготная программа не только помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики», – подчеркнул он, указав, что более 40% воспользовавшихся льготной ипотекой имеют двоих детей, более 20% – троих детей.

10 июля Чебесков заявил, что Минфин поддерживает инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Она, в свою очередь, рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом заключается причина, по которой, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных