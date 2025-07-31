Более 1,5 млн семей получили льготную семейную ипотеку с 2018 года
С 2018 г. свыше 1,5 млн семей воспользовались семейной ипотекой по льготной ставке и смогли приобрести жилье, сообщила пресс-служба Минфина. Общая сумма выданных в этой категории кредитов превысила 7,2 трлн руб.
Как отметили в ведомстве, 1,2 трлн руб. было выделено из госбюджета за указанный период, чтобы компенсировать проценты по семейной ипотеке. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что большая часть всех кредитов на первичном рынке приходится именно на семейную льготу. Более 80 000 ипотечных займов банки выдали на строительство частных домов, сообщил он.
По словам генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, средневзвешенная ставке по семейной ипотеке стала ниже установленного предела в 6% и достигла 5,24% годовых. «Сейчас эта льготная программа не только помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики», – подчеркнул он, указав, что более 40% воспользовавшихся льготной ипотекой имеют двоих детей, более 20% – троих детей.
10 июля Чебесков заявил, что Минфин поддерживает инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Она, в свою очередь, рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом заключается причина, по которой, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.