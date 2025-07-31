Более 1,5 млн семей получили льготную семейную ипотеку с 2018 года

10 июля Чебесков заявил, что Минфин поддерживает инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Она, в свою очередь, рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом заключается причина, по которой, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.