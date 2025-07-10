В Минфине поддержали выдачу семейной ипотеки только по месту регистрации
Министерство финансов РФ поддерживает инициативу выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика, заявил замминистра Иван Чебесков, передает ТАСС.
С такой идеей 1 июля выступила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.
Как отметила Матвиенко, выдача ипотеки по место регистрации позволит «не допускать дальнейшего обезлюживания» регионов. Она также сказала, что обсудила этот вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и он «проникся этой идеей».
Программа по выдаче семейной ипотеки по льготной ставке стартовала в России в 2018 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она должна была завершиться в 2024 г., но была продлена до 2030 г. В 2025 г. в условия участия в программе входит наличие хотя бы одного ребенка младше шести лет включительно или ребенка с инвалидностью. Кроме того, заемщики должны иметь российское гражданство и быть старше 21 года. Льготная ставка составляет 6%.