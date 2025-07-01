Матвиенко предложила не выдавать семейную ипотеку на жилье вне региона прописки

Матвиенко предложила не выдавать семейную ипотеку на жилье вне региона пропискиСпикер СФ объясняет необходимость меры тем, что половина льготных ипотечных кредитов приходится на столичные субъекты
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Белом доме предложила очередную инициативу, по сути закрепощающую россиян в регионах проживания. Предложение касается внесения изменений в постановление правительства № 1711 от 30 декабря 2017 г., запрещающих выдавать льготную семейную ипотеку на приобретение или строительство жилья за пределами субъекта Федерации, в котором зарегистрирован заемщик.
Матвиенко объяснила необходимость решения тем, что по итогам 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке пришлось на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% из этих займов было выдано людям, зарегистрированным в других субъектах Федерации.
В связи с этим Матвиенко сочла необходимым «усовершенствовать порядок» выдачи льготной семейной ипотеки. «Естественно, обычную ипотеку любой гражданин может приобретать в любом регионе Российской Федерации, это его законное право. А льготная семейная ипотека все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе. Она не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях», – заявила председатель верхней палаты парламента.
По мнению Матвиенко, предложенные меры будут стимулировать жилищное строительство во всех регионах, способствовать их развитию и «не допускать дальнейшего обезлюживания», а также позволят «более эффективно использовать рынок вторичного жилья». Спикер СФ добавила, что обсуждала свою инициативу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным: «Мне кажется, он тоже проникся этой идеей». «Это позволит во всех регионах улучшать жилищные условия семьям с детьми, а не только в четырех вышеназванных», – заключила Матвиенко. «Ведомости» направили запрос Хуснуллину.
Предлагаемые спикером СФ изменения фактически поставят крест на региональных сделках, значительная часть которых совершается удаленно, без личного присутствия покупателя, говорит руководитель направления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская. «Основной спрос идет из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Казани. Если ограничения введут, клиенты из этих городов просто не смогут приобретать жилье в Москве. Например, родители, которые планируют обучение ребенка в столице, не смогут купить для него студию или однокомнатную квартиру в городе, где он будет учиться и строить карьеру. Аналогично пострадают и обратные сценарии – москвичи не смогут покупать квартиры в других регионах», – сказала Архангельская, подчеркнув, что инициатива может парализовать межрегиональный рынок недвижимости.
В ряде городов вообще нет строящихся объектов, напоминает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. «Такое решение может препятствовать и карьерному росту людей, развитию профессиональных навыков. Новый работодатель в некоторых случаях располагается в другом городе, где потенциальный покупатель и готов приобретать квартиру», – сказала Боева «Ведомостям».
Что такое семейная ипотека
Возможно, стоит проработать вариант подпрограммы, который бы предусматривал дополнительное снижение льготной ставки на 1–2% для заемщиков, которые живут в небольших городах и здесь же улучшают жилищные условия, продолжает Боева. По ее мнению, это может быть список городов, которые нуждаются в дополнительном стимулировании экономической активности, сохранении работников и привлечении новых.
Запретами и принуждением невозможно что-либо стимулировать, тем более купить в кредит на 20 лет квартиру там, где ее покупать не планировалось, говорит другой участник строительного рынка. «У заемщиков в регионах и сейчас есть возможность приобрести у себя квартиру большей комнатности и площади, чем в Москве, – иногда в несколько раз. Однако же их что-то останавливает, и часть этих покупателей приобретает жилье в столичном регионе», – отметил собеседник. По его мнению, предложение Матвиенко не сможет стимулировать жилищное строительство в регионах, а лишь значительно усложнит для покупателей реализацию идеи приобретения собственного жилья в Москве.
В предложении Матвиенко есть свой резон – и экономический, и социальный, возражает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. В то же время, добавляет он, данное ограничение снижает в определенной степени мобильность экономики и трудовых ресурсов и вряд ли как-то существенно поможет строительному рынку в регионах. То есть некий ограниченный эффект от предложенной меры будет, но это не радикально улучшит ситуацию в регионах с худшими экономическими параметрами и низкой активностью жилищного строительства, говорит эксперт.
Предыдущее заявление председателя СФ на аналогичную тему касалось получения высшего образования. 12 марта «Ведомости» сообщали, что Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, университеты этих городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда, добавила она. Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс, а председателю комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу пришлось дополнительно разъяснять слова Матвиенко. По его мнению, спикер СФ все же «не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы».