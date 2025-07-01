Матвиенко предложила не выдавать семейную ипотеку на жилье вне региона прописки

Запретами и принуждением невозможно что-либо стимулировать, тем более купить в кредит на 20 лет квартиру там, где ее покупать не планировалось, говорит другой участник строительного рынка. «У заемщиков в регионах и сейчас есть возможность приобрести у себя квартиру большей комнатности и площади, чем в Москве, – иногда в несколько раз. Однако же их что-то останавливает, и часть этих покупателей приобретает жилье в столичном регионе», – отметил собеседник. По его мнению, предложение Матвиенко не сможет стимулировать жилищное строительство в регионах, а лишь значительно усложнит для покупателей реализацию идеи приобретения собственного жилья в Москве.