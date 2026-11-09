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Российская делегация вылетела на переговоры в Абу-Даби

Анна Виноградова
ТАСС
ТАСС

Российская делегация вылетела в Абу-Даби (ОАЭ), где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. По его словам, участие Рябкова обусловлено в том числе его опытом в сфере контроля над вооружениями.

6 ноября президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к предстоящим переговорам. Глава государства подтвердил сроки встречи и поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в ее организации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах, подчеркнув, что стороны согласовали трехсторонний формат встречи.

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