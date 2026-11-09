Мишустин распорядился списать долги по бюджетным кредитам семи регионам

9 октября Курской области списали задолженность по отдельным бюджетным кредитам в размере 600 млн руб. перед федеральным бюджетом. Срок погашения трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам за 2026 г. перенесен на 2030 г. В 2026 г. регион получит 51 млрд руб. из федерального бюджета.