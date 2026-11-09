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Главная / Экономика /

Мишустин распорядился списать долги по бюджетным кредитам семи регионам

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России списало семи регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 12,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение распространяется на Бурятию, Забайкальский край, Кировскую, Новгородскую, Пензенскую и Псковскую области, а также Чукотский автономный округ. Высвободившиеся средства регионы смогут направить на решение ключевых задач.

По словам Мишустина, в 2026 г. возможностью списания части бюджетной задолженности воспользовались более 80% регионов. Сэкономленные средства направили на обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию других инфраструктурных проектов.

Премьер-министр также заявил, что программа списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам будет продолжена.

13 октября Минфин России сообщил, что перенесет сроки погашения бюджетных кредитов Вологодской области на четыре года: с 2026–2029 гг. на 2030–2033 гг. Речь идет о задолженности на сумму 3,5 млрд руб.

9 октября Курской области списали задолженность по отдельным бюджетным кредитам в размере 600 млн руб. перед федеральным бюджетом. Срок погашения трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам за 2026 г. перенесен на 2030 г. В 2026 г. регион получит 51 млрд руб. из федерального бюджета.

4 мая Мишустин заявлял, что кабмин принял решение списать часть задолженности по бюджетным кредитам для 21 региона. Сумма списания составила 114 млрд руб.

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