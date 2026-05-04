CNY Бирж.11,04+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 627,82-1,14%RTSI1 106,69-1,14%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Главная / Политика /

Правительство списало 114 млрд рублей долгов по кредитам 21 региону

Ведомости

Правительство приняло решение списать часть задолженности по бюджетным кредитам для 21 региона на сумму 114 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мера позволит снизить долговую нагрузку субъектов и высвободить ресурсы для развития экономики и повышения качества жизни. Объем списания соответствует вложениям регионов в модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку промышленности и реализацию национальных и инвестиционных проектов.

Списание затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Воронежскую, Калининградскую, Кемеровскую, Магаданскую, Нижегородскую, Омскую, Пензенскую, Псковскую, Самарскую, Томскую, Ярославскую области, Еврейскую автономную область, а также Ненецкий автономный округ.

Мишустин отметил, что высвобождаемые средства будут направлены на дальнейшее развитие региональной экономики и социальные задачи.

27 апреля также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал перенос сроков погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний период. По его оценке, речь идет примерно о 100 млрд руб.

