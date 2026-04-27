Путин поддержал перенос срока погашения долгов регионов по бюджетным кредитам

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку инициативы о переносе срока погашения региональных долгов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний срок. Российский лидер заявил об этом в ходе выступления в Совете законодателей.

По словам Путина, в 2026 г. речь идет о порядка 100 млрд руб.

«Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. Мы это знаем», – сказал президент.

Российский лидер отметил, что с предложением о переносе погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний период выступила партия «Единая Россия».

«Давайте так и сделаем», – резюмировал Путин.

24 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что фракция «Единой России» в Госдуме решила обратиться к Путину с инициативой о непогашении в 2026 г. регионами бюджетных кредитов в размере более 100 млрд руб. и переносе погашения на более поздний срок.

16 апреля кабмин списал две трети задолженности по бюджетным кредитам еще 16 субъектам России. Совокупная сумма списания достигла почти 31 млрд руб. В конце февраля премьер-министр Михаил проинформировал, что больше половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.

