Путин поддержал перенос срока погашения долгов регионов по бюджетным кредитам
Президент России Владимир Путин выступил в поддержку инициативы о переносе срока погашения региональных долгов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний срок. Российский лидер заявил об этом в ходе выступления в Совете законодателей.
По словам Путина, в 2026 г. речь идет о порядка 100 млрд руб.
«Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. Мы это знаем», – сказал президент.
Российский лидер отметил, что с предложением о переносе погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний период выступила партия «Единая Россия».
«Давайте так и сделаем», – резюмировал Путин.
24 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что фракция «Единой России» в Госдуме решила обратиться к Путину с инициативой о непогашении в 2026 г. регионами бюджетных кредитов в размере более 100 млрд руб. и переносе погашения на более поздний срок.
16 апреля кабмин списал две трети задолженности по бюджетным кредитам еще 16 субъектам России. Совокупная сумма списания достигла почти 31 млрд руб. В конце февраля премьер-министр Михаил проинформировал, что больше половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.