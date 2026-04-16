Кабмин списал две трети долгов по бюджетным кредитам еще 16 регионам
Правительство списало две трети задолженности по бюджетным кредитам еще 16 субъектам России, общая сумма списания составила почти 31 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Списание позволит им высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни наших граждан», – сказал он на заседании кабмина.
Отмечается, что объем списания совпадает с размером вложений региональных властей в процедуру модернизации транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, например в замену лифтов, переселение жителей из аварийных домов. Кроме того, субъекты могли потратить эти средства на докапитализацию фондов развития промышленности и др.
В распоряжении говорится, что частично списываются долги Бурятии, Калмыкии, Крыма, Северной Осетии, Хакасии, Красноярского края, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Курганской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областей.
В конце февраля Мишустин сообщил, что больше половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Он отмечал, что высвободившиеся средства субъекты РФ направили на развитие инфраструктуры, в том числе на модернизацию коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта.