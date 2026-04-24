ЕР предложит президенту отсрочить погашение бюджетных кредитов регионами
Фракция «Единой России» (ЕР) в Госдуме решила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением о непогашении в 2026 г. регионами бюджетных кредитов в размере более 100 млрд руб. и переносе погашения на более поздний срок. Об этом «Ведомостям» сообщили два члена фракции, участвовавших в собрании.
В случае поддержки предложения президентом необходимый для этого механизм будет разработан и внесен законопроектом фракции, а затем регионы внесут соответствующие изменения в свои бюджеты, сказал один из собеседников.
О том, что на сегодня запланировано выездное собрание ЕР, «Ведомости» писали 23 апреля. По словам источников, думские единороссы, многие из которых уже уехали из Москвы (следующие недели у депутатов – региональные), лишь накануне вечером получили информацию о необходимости присутствовать утром в центральном офисе ЕР на Кутузовском проспекте. Повестка собрания не была известна.
16 апреля правительство списало две трети задолженности по бюджетным кредитам еще 16 субъектам России, общая сумма списания составила почти 31 млрд руб. В конце февраля премьер Михаил Мишустин сообщил, что больше половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.