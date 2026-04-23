Политика

Источники «Ведомостей»: думских единороссов вызвали на выездное собрание фракции

Повестку им не разглашали
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Выездное собрание думской фракции «Единой России» (ЕР) состоится 24 апреля, сообщили «Ведомостям» пять источников в партии. Накануне вечером думские единороссы, многие из которых уже уехали из Москвы (следующие недели у депутатов – региональные), получили информацию о необходимости присутствовать утром в центральном офисе ЕР на Кутузовском проспекте. 

Теперь те, кто успел покинуть столицу, думает, как оперативно приехать на совещание, говорит один из депутатов.

Последнее на этой неделе пленарное заседание Госдумы прошло 22 апреля. Повестка предстоящего совещания фракции ЕР не раскрывается, говорят источники «Ведомостей», но уточняют, что там может быть затронут широкий круг вопросов. 

Например, поддержка выдвижения депутата от «Справедливой России» (СР) Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека в России или детали программы партии, рассуждают собеседники.

22 апреля истек второй пятилетний срок пребывания в должности омбудсмена Татьяны Москальковой. Кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в России будут рассмотрены 13 мая Советом Госдумы, а 14 мая – на пленарном заседании нижней палаты, сказал думский источник «Ведомостей». 

«Не исключено, что будут обсуждаться и иные вопросы, ведь такие выездные заседания фракции проходят довольно редко», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Можно было бы обсудить и будущие выборы в Госдуму, добавляет другой единоросс. 

Инициатором собрания фракции выступило партийное руководство, сообщили два источника «Ведомостей». В ЕР мероприятие пока не комментировали.

В подготовке материала участвовали Александр Тихонов и Анна Киселева.

