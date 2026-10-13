Минфин перенесет погашение кредитов Вологодской области до 2033 года

По данным Минфина, в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено около 19 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов для Вологодской области и более 9 млрд руб. бюджетных кредитов, в том числе на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета.