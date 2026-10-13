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Главная / Экономика /

Минфин перенесет погашение кредитов Вологодской области до 2033 года

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин России перенесет сроки погашения бюджетных кредитов Вологодской области на четыре года, с 2026-2029 гг. на 2030-2033 гг. Речь идет о задолженности на сумму 3,5 млрд руб. Об этом сообщило ведомство по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с губернатором региона Георгием Филимоновым.

В Минфине отметили, что меры направлены на снижение долговой нагрузки области. Кроме того, в 2026 г. региону уже списали 2,1 млрд руб. задолженности перед федеральным бюджетом по отдельным бюджетным кредитам.

На встрече стороны обсудили сбалансированность областного бюджета, приоритеты бюджетной политики и социальные вопросы. Отдельное внимание уделили контролю за государственным долгом и необходимости избегать коммерческих заимствований.

По данным Минфина, в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено около 19 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов для Вологодской области и более 9 млрд руб. бюджетных кредитов, в том числе на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета.

9 октября Курской области списали задолженность по отдельным бюджетным кредитам в размере 600 млн руб. перед федеральным бюджетом. Срок погашения трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам за 2026 г. перенесен на 2030 г. В 2026 г. регион получит 51 млрд руб. из федерального бюджета.

4 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что кабмин принял решение списать часть задолженности по бюджетным кредитам для 21 региона. Сумма списания составит 114 млрд руб.

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