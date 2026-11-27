«СПБ биржа» анонсировала открытие торгов криптовалютами с 1 декабря
«СПБ биржа» с 1 декабря 2026 г. запустит торги цифровыми активами на спотовом рынке. Инвесторам будут доступны биткойн, эфир и USDT в парах с российским рублем. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. 27 ноября Банк России включил ее в реестр цифровых депозитариев.
На первом этапе биржа предоставит брокерам инфраструктуру для тестирования операций с цифровыми активами. Это позволит участникам рынка адаптировать системы учета и подготовить сервисы для клиентов. Инвесторы смогут подключаться к торгам по мере готовности брокеров.
«Мы рассчитываем, что в 2027 г. по мере готовности брокеров расширится доступ инвесторов к спотовому рынку и появятся новые продукты и инвестиционные сервисы», – генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков.
Операции будут проводиться в будние дни с 09:00 до 16:00 мск в режиме основных торгов с расчетами Т0. Деньги по сделкам будут перечисляться в рублях в день их заключения. Покупать и продавать биткойн, эфир и USDT смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование.
В список доступных активов также вошли TRX и USDC. Торговать ими смогут только квалифицированные инвесторы. Дату запуска операций с этими инструментами биржа объявит позднее. В дальнейшем «СПБ биржа» намерена расширять перечень цифровых активов с учетом пожеланий брокеров и их клиентов.