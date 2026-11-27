Операции будут проводиться в будние дни с 09:00 до 16:00 мск в режиме основных торгов с расчетами Т0. Деньги по сделкам будут перечисляться в рублях в день их заключения. Покупать и продавать биткойн, эфир и USDT смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование.