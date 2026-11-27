Цена акций «Циана» на Мосбирже упала на 7,1%
По состоянию на 16:16 мск 27 ноября цена акций «Циана» снизилась на 7,11% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 840,40 руб. Объем торгов составил 3,54 млрд руб.
На закрытие торгов 26 ноября цена акций «Циана» составила 901,60 руб., оборот торгов достиг 523,26 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Циана» выросла на 23,6%.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что «Циан» сменил основных акционеров.
Международная компания публичное акционерное общество «Циан» (МКПАО «Циан») – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. По данным на первое полугодие 2025 г., на «Циане» было представлено 2,1 млн объявлений, а активность составила 20 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.