Золото подорожало на 4% и завершает неделю в плюсе
Стоимость золота выросла на 4%, восстановившись после снижения до минимумов с сентября прошлого года, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.
К 13:59 мск декабрьские фьючерсы достигли $3 678,1 за тройскую унцию. За неделю котировки прибавили более 3%.
Другие драгоценные металлы также показали рост: фьючерсы на серебро подорожали на 10%, до $44,1 за унцию, на платину – на 8,3%, до $1 346.
Цена на серебро росла утром 27 ноября на 10% и превысила $44 за тройскую унцию. На 11:22 мск декабрьский фьючерс на серебро торговался по $44,17 за унцию (+10,27%). Золото в то же время торговалось по $3671 за унцию (+3,85%).
25 ноября Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex в моменте подешевел до $3484 за тройскую унцию. Последний раз такая цена драгметалла наблюдалась в августе 2025 г. По состоянию на 15:30 мск контракт на золото торговался по $3523,5 за унцию, что на 1,08% меньше значения предыдущего торгового дня. Серебро к тому моменту подешевело до $39,91 за унцию, снизившись в цене на 2,12%. На минимуме оно стоило $39,1 за унцию. Платина стала дешевле на 1,38% до $1240,65 за унцию. В 14:45 мск цена на нее упала до $1224,35 за унцию и достигла минимального значения за день.