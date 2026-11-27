25 ноября Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex в моменте подешевел до $3484 за тройскую унцию. Последний раз такая цена драгметалла наблюдалась в августе 2025 г. По состоянию на 15:30 мск контракт на золото торговался по $3523,5 за унцию, что на 1,08% меньше значения предыдущего торгового дня. Серебро к тому моменту подешевело до $39,91 за унцию, снизившись в цене на 2,12%. На минимуме оно стоило $39,1 за унцию. Платина стала дешевле на 1,38% до $1240,65 за унцию. В 14:45 мск цена на нее упала до $1224,35 за унцию и достигла минимального значения за день.