Брат Виктора Орбана задержан по подозрению в визовых махинациях

Орбан не подтвердил и не опроверг информацию о задержании своего младшего брата. При этом он заявил, что цель этой «грязной политической игры» – устранить противников и установить однопартийное государство. Он считает, что является настоящей целью, в то время как брат просто используется, чтобы добраться до него.