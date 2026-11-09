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Брат Виктора Орбана задержан по подозрению в визовых махинациях

Антон Потоков
Jaap Arriens \ TASS
Jaap Arriens \ TASS

Брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон Орбан задержан по подозрению в махинациях с визами. Об этом сообщило издание Telex.

Венгерские силовики провели масштабную операцию в Будапеште и пригородах. Предположительно Арон Орбан подозревается в незаконной переправке людей через границу.

Орбан не подтвердил и не опроверг информацию о задержании своего младшего брата. При этом он заявил, что цель этой «грязной политической игры» – устранить противников и установить однопартийное государство. Он считает, что является настоящей целью, в то время как брат просто используется, чтобы добраться до него.

Действующий премьер Петер Мадьяр заявил в X, что Виктор Орбан подтвердил задержание его младшего брата. «Бывший премьер-министр, как обычно, сразу начал указывать пальцем на других и, как тот «храбрый» уличный боец, за которого себя выдает, мгновенно представил себя жертвой», – написал Мадьяр.

2 октября Financial Times писала, что Орбану может грозить уголовное дело из-за задержания украинских инкассаторов. По данным издания, расследование этого эпизода уже близится к завершению и может стать первым делом, в рамках которого Орбану официально предъявят обвинения.

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