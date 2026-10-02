FT: Орбану может грозить уголовное дело из-за задержания украинских инкассаторов

Бывший прокурор Пал Фюрхт, руководивший расследованием, утверждает, что Орбан лично поручил спецслужбам задержать украинских инкассаторов. В июньском отчете прокуратуры, с которым ознакомилась FT, также приводятся слова тогдашнего главы контртеррористического центра Яноша Хайду о том, что задержания проводились по решению человека, «которого нельзя было втянуть в дело». В документе отмечается, что речь шла об Орбане.