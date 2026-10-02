FT: Орбану может грозить уголовное дело из-за задержания украинских инкассаторов
Экс-премьеру Венгрии Виктору Орбану может грозить уголовное дело из-за захвата украинских инкассаторов с 70 евро млн наличными и золотом, сообщила Financial Times. По данным издания, расследование этого эпизода уже близится к завершению и может стать первым делом, в рамках которого Орбану официально предъявят обвинения.
Инцидент произошел 5 марта, когда сотрудники венгерского антитеррористического подразделения TEK остановили недалеко от Будапешта транспорт украинского государственного Ощадбанка, перевозивший деньги и золото из Вены в Киев. Семерых сотрудников банка задержали, а груз стоимостью почти 70 млн евро конфисковали. В предвыборной кампании Орбана операцию представили как доказательство якобы тайного финансирования венгерской оппозиции Киевом.
Бывший прокурор Пал Фюрхт, руководивший расследованием, утверждает, что Орбан лично поручил спецслужбам задержать украинских инкассаторов. В июньском отчете прокуратуры, с которым ознакомилась FT, также приводятся слова тогдашнего главы контртеррористического центра Яноша Хайду о том, что задержания проводились по решению человека, «которого нельзя было втянуть в дело». В документе отмечается, что речь шла об Орбане.
Представитель партии Орбана «Фидес» отверг утверждения о том, что бывший премьер отдавал распоряжение о задержании.
Адвокат задержанных украинцев Лорант Хорват заявил изданию, что это расследование находится на более продвинутой стадии, чем другие дела, связанные с Орбаном, и потому именно оно может первым привести к официальному обвинению бывшего премьера.
19 августа Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) прекратило расследование по делу о перевозке украинскими инкассаторами денег и золота через территорию страны.