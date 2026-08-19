В Венгрии закрыли дело о «золотом конвое» с Украины
Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) прекратило расследование по делу о перевозке украинскими инкассаторами денег и золота через территорию страны. Об этом сообщил представляющий интересы защиты адвокат Лорант Хорват в Facebook
По его словам, дело о так называемом «золотом конвое» было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
В ходе расследования также было установлено, что перевозившиеся украинскими инкассаторами денежные средства и драгоценные металлы имели законное происхождение.
6 марта в Будапеште задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждало, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке сообщали, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.
Парламент Венгрии принял законопроект, по которому конфискованные у Ощадбанка Украины деньги будут заморожены. Задержание граждан Украины и заморозка средств происходили при власти Виктора Орбана, который тогда требовал от Украины возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги Ощадбанка.