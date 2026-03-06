Задержанных в Венгрии украинцев подозревают в отмывании денег
В Будапеште по подозрению в отмывании денежных средств арестованы семь граждан Украины, которые планировали перевезти крупную сумму и золото из Австрии на Украину. Об этом сообщает Index со ссылкой на заявление венгерской налоговой службы.
За транспортировку отвечал бывший генерал украинской разведки, утверждают в ведомстве. Венгерские власти проинформировали украинское консульство о произошедшем.
Задержанные — сотрудники «Ощадбанка», пишет венгерский новостной портал. В кредитной организации заявили, что они сопровождали две инкассаторские машины, перевозившие $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Транспортировка осуществлялась в соответствии с международным соглашением с австрийским Raiffeisen Bank, пояснили в банке.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X охарактеризовал сотрудников банка как заложников венгерских властей. По его словам, Украиной направлена нота с требованием немедленно освободить граждан. Он также отметил, что Украина обратится к Евросоюзу с запросом о четкой оценке действий Будапешта.
Index указывает, что задержание произошло на фоне обострения отношений между Венгрией и Украиной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 февраля заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.
5 марта венгерский премьер заявил, что страна заставит Киев запустить «Дружбу» с помощью «политических и финансовых инструментов». 4 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщил, что Украина не допустила посла ЕС к месту повреждения нефтепровода. По его словам, представители Словакии и Евросоюза пытались проверить состояние «Дружбы» на месте, но не были к нему допущены.