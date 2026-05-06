Политика

Зеленский заявил, что Венгрия вернула деньги Ощадбанка

Венгерская сторона вернула деньги Ощадбанка, изъятые в марте этого года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме», – сказал он (цитата по УНН).

6 марта в Будапеште задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждало, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке сообщали, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.

Парламент Венгрии принял законопроект, по которому конфискованные у Ощадбанка Украины деньги будут заморожены. Задержание граждан Украины и заморозка средств происходила при власти Виктора Орбана, который тогда требовал от Украины возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

12 апреля в Венгрии прошли выборы, на которых выиграла оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Политическая сила выступает за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

