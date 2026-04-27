Украинский Ощадбанк инициировал новый арбитраж с Россией

Украинский Ощадбанк инициировал новый арбитраж с РоссиейСпор идет о якобы захваченных активах на новых территориях
Государственный украинский Ощадбанк инициировал новый инвестиционный арбитраж с Россией из-за якобы захваченных активов на ее новых территориях, обратили внимание «Ведомости». В результате «незаконных действий» Москвы банк понес значительные убытки и лишился возможности продолжать деятельность в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, говорится в его сообщении.
Новое разбирательство с Россией Ощадбанк в апреле 2026 г. передал на рассмотрение международного арбитражного учреждения, но не уточнил, какого именно. Уведомление о споре, которое подразумевает досудебное разрешение конфликта, кредитная организация направила Москве еще в июле 2025 г., но реакции не последовало. Сейчас идет этап формирования состава трибунала, сказано в сообщении банка.