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Главная / Экономика /

Международные резервы России сократились за октябрь на $10,8 млрд

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Международные резервы России на 1 ноября составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. За месяц показатель снизился на $10,848 млрд, или на 1,48%, следует из статистики Банка России.

По данным регулятора, объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд. Стоимость монетарного золота в составе международных резервов уменьшилась на $9,649 млрд – с $301,607 млрд до $291,958 млрд. Таким образом, основная часть месячного снижения пришлась на золотую составляющую.

6 ноября ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю с 23 по 30 октября на $8 млрд до $721,6 млрд. Снижение составило 1,1%. Регулятор объяснил его преимущественно отрицательной переоценкой активов.

17 сентября Центробанк зафиксировал рост резервов на $4,7 млрд за неделю, до $758,2 млрд. Тогда положительная переоценка обеспечила увеличение показателя на 0,6%.

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