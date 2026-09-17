Международные резервы России за неделю выросли на $4,7 млрд

3 сентября «Ведомости» писали, что Минфин снизит объем покупок валюты в сентябре. По данным министерства, совокупно на приобретение иностранной валюты и золота с 7 сентября по 6 октября 2026 г. будет направлено 55,6 млрд руб. (ежедневно 2,5 млрд). Месяцем ранее, с 7 августа по 4 сентября, на покупку направлялось 6,5 млрд руб. в день (всего 136,2 млрд руб.). С учетом коррекции на величину продаж валюты для зеркалирования инвестиционных операций с ФНБ, на которые ЦБ во втором полугодии направляет по 0,58 млрд руб. в день, чистые ежедневные покупки составят 1,92 млрд руб.