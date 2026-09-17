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Главная / Финансы /

Международные резервы России за неделю выросли на $4,7 млрд

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Международные резервы России с 4 по 11 сентября увеличились на $4,7 млрд и составили $758,2 млрд, сообщил Центробанк РФ.

Рост в процентном соотношении составил 0,6%. Регулятор объяснил его положительной переоценкой.

С 28 августа по 4 сентября международные резервы снизились на $20,7 млрд. Их объем уменьшился до $753,5 млрд из-за отрицательной переоценки.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ. Они представляют собой высоколиквидные активы и складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

3 сентября «Ведомости» писали, что Минфин снизит объем покупок валюты в сентябре. По данным министерства, совокупно на приобретение иностранной валюты и золота с 7 сентября по 6 октября 2026 г. будет направлено 55,6 млрд руб. (ежедневно 2,5 млрд). Месяцем ранее, с 7 августа по 4 сентября, на покупку направлялось 6,5 млрд руб. в день (всего 136,2 млрд руб.). С учетом коррекции на величину продаж валюты для зеркалирования инвестиционных операций с ФНБ, на которые ЦБ во втором полугодии направляет по 0,58 млрд руб. в день, чистые ежедневные покупки составят 1,92 млрд руб. 

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