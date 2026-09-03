Как отразится на рубле сокращение покупок валюты Минфином

Как отразится на рубле сокращение покупок валюты МинфиномМинистерство сообщило об урезании операций по бюджетному правилу почти в 2,5 раза в сентябре
Минфин снизит объем покупок валюты в сентябре. По данным министерства, совокупно на приобретение иностранной валюты и золота с 7 сентября по 6 октября 2026 г. будет направлено 55,6 млрд руб. (ежедневно 2,5 млрд). Месяцем ранее, с 7 августа по 4 сентября, на покупку направлялось 6,5 млрд руб. в день (всего 136,2 млрд руб.). С учетом коррекции на величину продаж валюты для зеркалирования инвестиционных операций с ФНБ, на которые ЦБ во втором полугодии направляет по 0,58 млрд руб. в день, чистые ежедневные покупки составят 1,92 млрд руб. В прошлом месяце эта сумма была втрое больше (5,9 млрд в день).
Экономисты разошлись во мнениях о том, поддержит ли сокращение покупок валюты и золота Минфином в сентябре курс рубля. Покупки Минфина были выше «нормальных» значений в августе, что вместе с дефицитом валюты вытолкнуло рубль выше 85 руб., однако сейчас ситуация «развернется», говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Он ожидает укрепления нацвалюты на 2,5 руб. к доллару «чисто за счет снижения спроса на валюту на 100 млрд руб.» и еще около 1,5 руб. за счет роста предложения валюты в рамках уплаты налогов. Совокупность этих факторов, а также завершение туристического сезона способно вернуть рубль в диапазон 80-83, полагает он. Экономист Егор Сусин также выразил мнение, что сокращение покупок золота и валюты в рамках бюджетного правила поможет укрепить рубль. Об этом он написал в своем Telegram-канале TruEcon.
Изменение валютных операций противонаправлено предложению валюты со стороны экспортеров для уплаты налогов, что нейтрализует его влияние на рубль, считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. При росте цен на нефть растет спрос на валюту по бюджетному правилу, но растет и предложение валюты со стороны экспортеров, поясняет он. Кроме того, изменение объемов покупок слишком мало, чтобы оказать значимое влияние на рубль, полагает он.
Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец отмечает, что краткосрочно возможно укрепление курса, однако скорее «как реакция на новость о сокращении покупок». «Рынок реагирует в основном потому, что сами операции размазаны по месяцу, а новости [сообщение Минфина о планах по покупке или продаже валюты и золота] публикуются раз в месяц», – поясняет она. При этом в долгосрочной перспективе действия Минфина по зеркалированию нейтральны для рубля, соглашается она.
Рубль с начала года демонстрировал высокую волатильность, перейдя к устойчивому ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он опустился с 79,5 руб/$ до 85,6 руб/$ на 29 августа (последний рабочий день месяца). На 3 сентября ЦБ установил курс 87,00 руб./$.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты также прогнозировали укрепление нацвалюты. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб./$, прогнозировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб./$.
Какие нефтегазовые доходы получил бюджет
Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в августе составили 424 млрд руб., сообщил Минфин. Показатель оказался на 16% ниже аналогичного за август 2025 г. (тогда они достигли 505 млрд руб.) и наименьшим за текущий год после января (393,3 млрд руб.), следует из данных министерства. Суммарно бюджет недополучил в августе 45 млрд по сравнению с прогнозируемым базовым месячным объемом, следует из сообщения пресс-службы Минфина.
При этом в июле результат оказался рекордным за год (934 млрд руб.) на фоне уплаты сырьевыми компаниями НДД и НДПИ, писали «Ведомости» 6 августа. По итогам года министерство ожидает получить 8,92 трлн руб. доходов от нефти и газа, следует из закона о бюджете на 2026–2028 гг. По итогам восьми месяцев в казну поступило чуть более 5 трлн руб.
Бюджетные выплаты по демпферу в августе, напротив, выросли. Они составили 197,3 млрд, что на 75% больше результата июля (113 млрд руб.) и почти в 2,5 раза больше, чем в августе 2025 г. (80,4 млрд).
Цены на нефть и газ увеличились весной после начала конфликта США с Ираном и последовавшей за этим блокады Ормузского пролива, но к лету вновь перешли к снижению. Если в феврале средний уровень цены нефти сорта Urals составил $44,59/барр., то в апреле – $94,87/барр. Затем он опустился до $63,52/барр. в июне, следует из данных Минэка. В июле, по данным министерства, показатель продолжил снижаться и составил уже $59/барр., сравнявшись с заложенной в бюджет экспортной ценой. В августе стоимость Urals упала до $57,55/барр.
Минфин ожидает получить в сентябре 100,7 млрд руб. дополнительных НГД (разница между базовым уровнем и фактически собранными средствами – «Ведомости»), сообщило министерство.