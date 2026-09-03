Как отразится на рубле сокращение покупок валюты Минфином

Экономисты разошлись во мнениях о том, поддержит ли сокращение покупок валюты и золота Минфином в сентябре курс рубля. Покупки Минфина были выше «нормальных» значений в августе, что вместе с дефицитом валюты вытолкнуло рубль выше 85 руб., однако сейчас ситуация «развернется», говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Он ожидает укрепления нацвалюты на 2,5 руб. к доллару «чисто за счет снижения спроса на валюту на 100 млрд руб.» и еще около 1,5 руб. за счет роста предложения валюты в рамках уплаты налогов. Совокупность этих факторов, а также завершение туристического сезона способно вернуть рубль в диапазон 80-83, полагает он. Экономист Егор Сусин также выразил мнение, что сокращение покупок золота и валюты в рамках бюджетного правила поможет укрепить рубль. Об этом он написал в своем Telegram-канале TruEcon.