Что будет с курсом рубля в сентябре

Что будет с курсом рубля в сентябреВ августе ослабление нацвалюты спровоцировал в том числе дефицит топлива на внутреннем рынке
Курс рубля к доллару в августе постепенно снижался – с 79,6 руб./$ в начале месяца. Официальное значение, установленное Центральным банком на 29 августа, – 85,6 руб./$. Сейчас котировки находятся вблизи уровней сентября 2025 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что рубль в начале осени может частично восстановить позиции.
В сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление, полагает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров. По его словам, на это повлияет рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина. Повышение цен на внешних рынках увеличит предложение валюты в сентябре ближе к концу месяца, говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб./$, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб./$.