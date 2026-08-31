Что будет с курсом рубля в сентябре

В сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление, полагает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров. По его словам, на это повлияет рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина. Повышение цен на внешних рынках увеличит предложение валюты в сентябре ближе к концу месяца, говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб./$, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб./$.