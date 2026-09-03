Минфин уменьшил покупку валюты и золота до 2,5 млрд рублей в день
Министерство финансов РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд руб. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 2,5 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от базового объема по итогам августа составило 45 млрд руб. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре в размере 100,7 млрд руб.
С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на покупку иностранной валюты и золота 136,2 млрд руб. Ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила составляет 6,5 млрд руб.
Операции по покупке иностранной валюты и золота на внутреннем рынке проводятся в рамках бюджетного правила. С мая 2026 г. ведомство возобновило такие операции после двухмесячного перерыва. Во втором полугодии 2026 г. Банк России принял решение снизить ежедневные продажи валюты из ФНБ почти в восемь раз – до 0,58 млрд руб. в день. По оценке экспертов, это решение может умеренно ослабить курс рубля до уровней выше 80 руб.
4 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство планирует продлить действие требования об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами до конца 2029 г.