Минфин увеличит ежедневные покупки валюты на 20%

Операции по покупке иностранной валюты и золота на внутреннем рынке проводятся в рамках бюджетного правила. С мая 2026 г. ведомство возобновило такие операции после двухмесячного перерыва. Во втором полугодии 2026 г. Банк России принял решение снизить ежедневные продажи валюты из ФНБ почти в восемь раз – до 0,58 млрд руб. в день. По оценке экспертов, это решение может умеренно ослабить курс рубля до уровней выше 80 руб./$.