Минфин увеличит ежедневные покупки валюты на 20%Они составят 6,5 млрд рублей
Министерство финансов с 7 августа по 4 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 136,2 млрд руб. Ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила составит 6,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе прогнозируется в размере 114,2 млрд руб. С учетом отклонения фактических нефтегазовых доходов от ожидаемых по итогам июля (+21,9 млрд руб.) совокупный объем средств на покупку валюты и золота составит 136,2 млрд руб.
В предыдущий период с 7 июля по 6 августа Минфин покупал валюту и золото на 123,2 млрд руб., ежедневный объем составлял 5,4 млрд руб. Таким образом, дневной объем покупок увеличится примерно в 1,2 раза. В июне объем операций был еще выше: с 5 июня по 6 июля ведомство направляло на эти цели 208,2 млрд руб. – по 9,9 млрд руб. в день.
Операции по покупке иностранной валюты и золота на внутреннем рынке проводятся в рамках бюджетного правила. С мая 2026 г. ведомство возобновило такие операции после двухмесячного перерыва. Во втором полугодии 2026 г. Банк России принял решение снизить ежедневные продажи валюты из ФНБ почти в восемь раз – до 0,58 млрд руб. в день. По оценке экспертов, это решение может умеренно ослабить курс рубля до уровней выше 80 руб./$.