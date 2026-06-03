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Минфин в июне купит валюту и золото на 208,2 млрд рублей

На эти цели ведомство будет направлять по 9,9 млрд рублей в день
Ведомости

В июне увеличится объем операций по покупке иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщило Министерство финансов России. С 5 июня по 6 июля ведомство направит на эти цели 208,2 млрд руб., или 9,9 млрд руб. в день.

Одновременно Банк России продолжит до конца первого полугодия ежедневные продажи валюты на сумму 4,62 млрд руб. С учетом этих операций чистый объем покупок со стороны денежных властей составит 5,28 млрд руб. в день. Для сравнения, в мае этот показатель находился на уровне 1,18 млрд руб. в сутки.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк заявила, что ежедневные покупки юаней и золота в июне составят 5,3 млрд руб./день (после 1,2 млрд руб./день в мае). По ее словам, дополнительные нефтегазовые доходы в июне составили 220,2 млрд руб., отклонение факта от оценки в мае составило -12 млрд руб., а суммарные продажи валюты в рамках нерегулярных операций в июне могут составить 96,6 млрд руб (4,6 млрд руб./день).

В базовом сценарии предполагаем, что цены на нефть Brent в июне составят около 95 долл./барр., курс доллара – 70-75 руб./долл., юаня – 10,3-11,1 руб, отметила Ващелюк.

6 мая Минфин сообщил, что возобновит операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двух месяцев перерыва. С 8 мая по 4 июня ведомство планировало приобрести валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд руб. В Минфине отметили, что в совокупном объеме средств, направляемых на покупку валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

О будущем возобновлении операций с валютой Минфин заявил 23 апреля. Такое решение принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику РФ и финансовую систему, заявили в ведомстве.

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