Минфин в июне купит валюту и золото на 208,2 млрд рублей

6 мая Минфин сообщил, что возобновит операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двух месяцев перерыва. С 8 мая по 4 июня ведомство планировало приобрести валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд руб. В Минфине отметили, что в совокупном объеме средств, направляемых на покупку валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.