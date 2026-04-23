Минфин с мая возобновит операции с иностранной валютой и золотом

Минфин с мая возобновит операции с иностранной валютой и золотомВедомство учтет объем отложенных операций за март и апрель
Министерство финансов РФ с мая возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках «бюджетного правила», сообщил представитель ведомства.
Информация о размере операций будет публиковаться в третий рабочий день месяца в 12:00. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен.
Такое решение принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику РФ и финансовую систему, заявили в Минфине.
О приостановке операций с валютой в рамках бюджетного правила Минфин сообщил 4 марта. В ведомстве объяснили, что планируются изменения параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. При возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.
26 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что профильное ведомство может продлить приостановку операций с валютой до прояснения ситуации на рынке.