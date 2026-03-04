Минфин приостановит операции с валютой в марте
Минфин РФ не будет проводить операции с валютой в марте из-за изменений параметра базовой цены на нефть. Об этом сообщили на сайте ведомства.
«В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 г.», – говорится в сообщении.
В Минфине добавили, что при возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.
25 февраля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что кабмин на фоне сокращения нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета планирует поменять бюджетное правило. Силуанов заявил, что доля НГД федерального бюджета в 2026 г. составит менее 20%: «Это нормально, потому что мы основную ставку делаем на экономику».
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил после этого, что ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля, но обвала курса не будет. Как сказал «Ведомостям» главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров, один доллар снижения цены отсечения будет стоить курсу 50–60 коп. – если цену отсечения опустят на $9 до $50/барр., то курс уйдет в диапазон 82–85 руб./$.
- С 6 февраля по 5 марта Минфин запланировал продажу иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила на сумму 226,8 млрд руб. Ежедневный объем операций составил 11,9 млрд руб. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2026 г. прогнозировался на уровне –209,4 млрд руб. По итогам января суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило –17,4 млрд руб.