Минфин приостановит операции с валютой в марте

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил после этого, что ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля, но обвала курса не будет. Как сказал «Ведомостям» главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров, один доллар снижения цены отсечения будет стоить курсу 50–60 коп. – если цену отсечения опустят на $9 до $50/барр., то курс уйдет в диапазон 82–85 руб./$.