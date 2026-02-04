Минфин продаст валюту и золото на 226,8 млрд рублей в феврале
Минфин планирует продажу иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила с 6 февраля по 5 марта на сумму 226,8 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, ежедневный объем операций составит в эквиваленте 11,9 млрд руб.
В Минфине пояснили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2026 г. прогнозируется на уровне –209,4 млрд руб. По итогам января суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило –17,4 млрд руб.
15 января Минфин сообщал, что с 16 января по 5 февраля ежедневный объем продажи валюты и золота составит 12,8 млрд руб., а общий объем операций достигнет 192,1 млрд руб.
3 декабря ведомство объявляло о планах продать иностранную валюту и драгметаллы с 5 декабря 2025 г. по 15 января 2026 г. на сумму 123,4 млрд руб. Тогда ежедневный объем продаж должен был составить 5,6 млрд руб.