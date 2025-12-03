Минфин нарастит продажу валюты и золота до 5,6 млрд рублей в день

Согласно прогнозу, объем дополнительных нефтегазовых доходов федбюджета в декабре 2025 г. составит -137,6 млрд руб. В оценке учитывался отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей с учетом поправок в законодательстве, распространяемых в том числе на правоотношения с 1 сентября текущего года.