Минфин нарастит продажу валюты и золота до 5,6 млрд рублей в день
Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 5 декабря 2025 г. по 15 января 2026 г. составит 5,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина России.
Общий объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота достигнет 123,4 млрд руб.
Согласно прогнозу, объем дополнительных нефтегазовых доходов федбюджета в декабре 2025 г. составит -137,6 млрд руб. В оценке учитывался отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей с учетом поправок в законодательстве, распространяемых в том числе на правоотношения с 1 сентября текущего года.
Совокупное отклонение фактических нефтегазовых доходов бюджета от прогнозируемых показателей по итогам ноября 2025 г. составило 14,1 млрд руб.
6 ноября Минфин сообщил, что с 10 ноября по 4 декабря продаст иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд руб. Ежедневный объем операций должен был составить около 100 млн руб.
Минфин вернулся к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля. С 6 июня по 4 июля ведомство приобретало валюту и драгметалл. Суммарно за месяц было приобретено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота тогда составлял 1,5 млрд руб.