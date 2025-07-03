Минфин вернулся к продаже валюты и золота

Минфин вернулся к продаже валюты и золотаДо августа ведомство направит на продажу 18,7 млрд рублей
В июле федеральный бюджет недополучит 25,82 млрд руб. нефтегазовых доходов, следует из прогноза Минфина. При этом в июне поступления, напротив, превысили ожидания на 7,05 млрд руб. Нефтегазовые доходы в июне составили 494,8 млрд руб.
Общий объем продажи валюты и золота будет снижен до 18,77 млрд руб. Операции пройдут с 7 июля по 6 августа. Ежедневно будут проводиться сделки на сумму в 820 млн руб.
С 6 июня по 4 июля Минфин проводил покупку иностранной валюты и золота. Суммарно за месяц ведомство приобрело 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составлял 1,5 млрд руб.
Объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне прогнозировался в размере 40,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема в мае составило 68,6 млрд руб.