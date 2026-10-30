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Путин провел встречу с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди в Кремле

Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки, сообщил Кремль.

В ходе переговоров Путин отметил, что Россия помнит и высоко ценит имя первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы. «Мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра, премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – заявил российский лидер.

Путин напомнил, что в 2025 г. исполнилось 65 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Он назвал ДР Конго одним из перспективных и надежных партнеров России на африканском континенте.

По словам президента, российско-конголезские торгово-экономические связи укрепляются, а товарооборот растет. Путин выразил надежду, что созданная межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству позволит вывести взаимодействие на новый уровень.

Отдельное внимание российский лидер уделил гуманитарному сотрудничеству. Он сообщил, что квота стипендий для граждан ДР Конго, желающих получить образование в России, составляет 100 мест.

Путин также поблагодарил Чисекеди за вклад в проведение третьего саммита «Россия – Африка» и подтвердил готовность Москвы расширять сотрудничество с Киншасой на основе взаимного уважения и учета интересов сторон.

30 октября Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. В ходе переговоров российский лидер отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Также российский президент провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой Кииром. 

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