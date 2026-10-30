Путин провел встречу с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди в Кремле

В ходе переговоров Путин отметил, что Россия помнит и высоко ценит имя первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы. «Мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра, премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – заявил российский лидер.