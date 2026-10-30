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Операторы и банки отложили ограничения на немаркированные звонки до 13 ноября

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Операторы связи и банки перенесли на 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитных организаций, которые не прошли маркировку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры России.

«Операторы связи и банки договорились в ходе совещания на площадке Минцифры отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован», – заявили в ведомстве.

14 октября сообщалось, что Минцифры РФ обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября не вводить ограничения на входящие звонки от банков, если они не имеют обязательной маркировки. В ведомстве пояснили, что отсрочка позволит продолжить переговоры между операторами связи и банками, а также завершить заключение договоров о маркировке телефонных вызовов.

Закон об обязательной маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу 1 сентября 2025 г. По данным Минцифры, подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили соответствующие договоры с операторами связи. Остальные банки, в том числе системно значимые, находятся на стадии обсуждения и подписания соглашений.

Ранее операторы связи разослали крупнейшим банкам письма с сообщением, что с 15 октября 2026 г. до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков.

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