Операторы и банки отложили ограничения на немаркированные звонки до 13 ноября

14 октября сообщалось, что Минцифры РФ обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября не вводить ограничения на входящие звонки от банков, если они не имеют обязательной маркировки. В ведомстве пояснили, что отсрочка позволит продолжить переговоры между операторами связи и банками, а также завершить заключение договоров о маркировке телефонных вызовов.