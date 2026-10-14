Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до ноября

Закон об обязательной маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу 1 сентября 2025 г. По данным Минцифры, подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили соответствующие договоры с операторами связи. Остальные банки, в том числе системно значимые, находятся на стадии обсуждения и подписания соглашений. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма с сообщением, что с 15 октября 2026 г. до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков.