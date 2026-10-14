Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до ноября

Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до ноябряОтстрочка позволит продолжить переговоры и заключить договоры о маркировке
Минцифры РФ обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября не вводить ограничения на входящие звонки от банков, если они не имеют обязательной маркировки. Сообщение министерства опубликовано на его сайте.
В ведомстве пояснили, что отсрочка позволит продолжить переговоры между операторами связи и банками, а также завершить заключение договоров о маркировке телефонных вызовов
Закон об обязательной маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу 1 сентября 2025 г. По данным Минцифры, подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили соответствующие договоры с операторами связи. Остальные банки, в том числе системно значимые, находятся на стадии обсуждения и подписания соглашений. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма с сообщением, что с 15 октября 2026 г. до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков.
В министерстве отметили, что введение маркировки позволило сократить количество спам-звонков в России на 25–30%. Согласно данным ВЦИОМа, 48% россиян заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками, а 53% сообщили о снижении числа мошеннических вызовов. Среди граждан старше 60 лет положительные изменения отметили две трети опрошенных.
При этом 92% респондентов положительно оценивают маркировку массовых вызовов. В Минцифры подчеркнули, что такая мера повышает доверие к звонящему, поскольку позволяет абоненту определить принадлежность номера конкретной организации.
9 октября «Ведомости» писали, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с обоснованием незаконности отключения операторами исходящих звонков от банков. По его словам, позиция совета отражает мнение крупнейших банков, МФО, коллекторских агентств, управляющих компаний в сфере ЖКУ (особенно региональных), Ассоциации региональных расчетных центров и др.