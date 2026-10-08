Глава «Мегафона» раскритиковал нежелание банков подключать маркировку звонков
Ситуация вокруг отказа некоторых банков подключать обязательную маркировку звонков абсурдна. Об этом на пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил генеральный директор Мегафона Хачатур Помбухчан.
«Какие бы объяснения ни придумывали такие водители, они все равно остаются нарушителями», – сказал он.
Помбухчан сравнил сложившуюся ситуацию с движением на перекрестке, где установили светофор, который обеспечит безопасность на дороге. Но часть водителей «на очень дорогих автомобилях» игнорируют правила движения. Гендиректор «Мегафона» подчеркнул, что подобные участники движения сначала заявляют, что «светофоры не предотвращают аварии», потом требуют «отменить именно для них штрафы, выдать им спецсредства, чтобы проезжать на красный».
С 1 сентября 2025 г. вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Решение о маркировке связано с большим количеством нежелательных звонков. В течение шести лет все операторы связи обязаны добавлять к высвечиваемому на экране номеру телефона маркер: указатель компании – короткое или полное ее наименование – и категорию вызова в зависимости от основного вида деятельности по ОКВЭД.
Помбухчан также заявил, что с 15 октября операторы связи будут блокировать звонки без пометок. При этом некоторые организации, в том числе банки, не заключили договоры о маркировке звонков. Они смогут это сделать в течение недели.
Глава МТС Инесса Галактионова добавила, что договоры не заключили только 5% банков.