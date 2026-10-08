Глава «Мегафона» раскритиковал нежелание банков подключать маркировку звонков

С 1 сентября 2025 г. вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Решение о маркировке связано с большим количеством нежелательных звонков. В течение шести лет все операторы связи обязаны добавлять к высвечиваемому на экране номеру телефона маркер: указатель компании – короткое или полное ее наименование – и категорию вызова в зависимости от основного вида деятельности по ОКВЭД.