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Главная / Финансы /

Спор мобильных операторов и банков о маркировке получил новый виток развития

НСФР попросил Минцифры не допустить отключения финансовых организаций от связи 15 октября
Наталья Заруцкая
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР) 7 октября направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с обоснованием незаконности отключения операторами исходящих звонков от банков. Письмо, подписанное председателем НСФР Андреем Емелиным, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подписавший подтвердил. По его словам, позиция совета отражает мнение крупнейших банков, МФО, коллекторских агентств, управляющих компаний в сфере ЖКУ (особенно региональных), Ассоциации региональных расчетных центров и др.

ЦБ получил письмо и ответит на него в установленном порядке, сообщил его представитель. Минцифры тоже получило письмо НСФР и рассмотрит его в установленном порядке, сказал «Ведомостям» представитель ведомства.

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