Спор мобильных операторов и банков о маркировке получил новый виток развития

Национальный совет финансового рынка (НСФР) 7 октября направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с обоснованием незаконности отключения операторами исходящих звонков от банков. Письмо, подписанное председателем НСФР Андреем Емелиным, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подписавший подтвердил. По его словам, позиция совета отражает мнение крупнейших банков, МФО, коллекторских агентств, управляющих компаний в сфере ЖКУ (особенно региональных), Ассоциации региональных расчетных центров и др.