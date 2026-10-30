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Главная / Политика /

Bild: глава МИД Германии не против совместного фото с Лавровым

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не будет уклоняться от совместной фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел стран G20 в Атланте. Об этом сообщила газета Bild.

Вадефуль отметил, что отношения между Россией и Германией не нормализовались, а РФ по-прежнему якобы представляет угрозу для безопасности Европы. Тем не менее глава МИД ФРГ отметил, что не будет отказываться от участия в общей фотографии с Лавровым, сказав, что «совместные фотографии будут сделаны автоматически».

Он назвал данные действия ядром дипломатии и отметил, что стороны «посвящают себя этой задаче, даже если это сложно».

3 сентября министр финансов Скотт Бессент выразил недовольство позицией коллеги из Германии Ларса Клингбайля по отношению к министру финансов России Антону Силуанову на встрече министров финансов стран G20 в Соединенных Штатах. Клингбайль отказался фотографироваться с Силуановым. Данное решение поддержали и другие европейские лидеры.

В частности, сам Клингбайль назвал присутствие Силуанова довольно тревожным сигналом для сотрудничества США с Европой в санкционной политике. «Я бы предпочел четкую позицию со стороны США, чтобы его не принимали как обычного гостя», – отметил Клингбайль.

30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД «Большой двадцатки». Мероприятие пройдет 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров G20 в Майами 14–15 декабря.

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