Bild: глава МИД Германии не против совместного фото с Лавровым
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не будет уклоняться от совместной фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел стран G20 в Атланте. Об этом сообщила газета Bild.
Вадефуль отметил, что отношения между Россией и Германией не нормализовались, а РФ по-прежнему якобы представляет угрозу для безопасности Европы. Тем не менее глава МИД ФРГ отметил, что не будет отказываться от участия в общей фотографии с Лавровым, сказав, что «совместные фотографии будут сделаны автоматически».
Он назвал данные действия ядром дипломатии и отметил, что стороны «посвящают себя этой задаче, даже если это сложно».
3 сентября министр финансов Скотт Бессент выразил недовольство позицией коллеги из Германии Ларса Клингбайля по отношению к министру финансов России Антону Силуанову на встрече министров финансов стран G20 в Соединенных Штатах. Клингбайль отказался фотографироваться с Силуановым. Данное решение поддержали и другие европейские лидеры.
В частности, сам Клингбайль назвал присутствие Силуанова довольно тревожным сигналом для сотрудничества США с Европой в санкционной политике. «Я бы предпочел четкую позицию со стороны США, чтобы его не принимали как обычного гостя», – отметил Клингбайль.
30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД «Большой двадцатки». Мероприятие пройдет 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров G20 в Майами 14–15 декабря.