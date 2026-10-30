Bild: глава МИД Германии не против совместного фото с Лавровым

Вадефуль отметил, что отношения между Россией и Германией не нормализовались, а РФ по-прежнему якобы представляет угрозу для безопасности Европы. Тем не менее глава МИД ФРГ отметил, что не будет отказываться от участия в общей фотографии с Лавровым, сказав, что «совместные фотографии будут сделаны автоматически».