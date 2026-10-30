Суд в Волгограде изъял у экс-депутата имущество на 500 млн рублей

По данным прокуратуры, бывший депутат оформлял активы на родственников и доверенных лиц, чтобы избежать необходимости их декларирования и скрыть реальное финансовое положение. По итогам проверки прокуратура потребовала обратить имущество Зверева и его родственников в собственность государства в связи с нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.