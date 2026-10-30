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Главная / Общество /

Суд в Волгограде изъял у экс-депутата имущество на 500 млн рублей

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Суд в Волгограде обратил в доход государства имущество бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его родственников стоимостью порядка 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как установило надзорное ведомство, Зверев незаконно совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Полученные доходы он использовал для приобретения дорогостоящего имущества и развития бизнеса.

По данным прокуратуры, бывший депутат оформлял активы на родственников и доверенных лиц, чтобы избежать необходимости их декларирования и скрыть реальное финансовое положение. По итогам проверки прокуратура потребовала обратить имущество Зверева и его родственников в собственность государства в связи с нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. По инициативе прокуратуры решение обращено к немедленному исполнению.

9 октября Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла многомиллионную коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту. Сотрудники за взятки на сумму свыше 13 млн руб. помогали компаниям оформлять автомобили с нарушениями и незаконно списывать утилизационный сбор.

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