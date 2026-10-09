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ФТС пресекла коррупционную схему со взятками на сумму более 13 млн рублей

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла многомиллионную коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту. Сотрудники за взятки на сумму свыше 13 млн руб. помогали компаниям оформлять автомобили с нарушениями и незаконно списывать утилизационный сбор, сообщили в ведомстве.

Схему выявили сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления. Как сообщили в ФТС, она действовала на протяжении длительного времени. Таможенники оказывали покровительство участникам внешнеэкономической деятельности при незаконном перемещении транспортных средств.

В ведомстве отметили, что участники схемы пытались скрыть следы преступлений. В частности, после задержания одного из таможенников другой уволился со службы по собственной инициативе. Однако в ходе дальнейших оперативных мероприятий правоохранители установили факты превышения должностных полномочий всеми участниками организованной группы.

По результатам проверки возбуждено пять уголовных дел по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также два дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям составляет 15 лет лишения свободы.

Причастные к схеме должностные лица заключены под стражу. Кроме того, в доход государства обращено имущество бывших сотрудников таможенного поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн руб.

В мае стало известно, что Минюст намерен усилить антикоррупционный контроль внутри ведомства через ведение журнала, куда будут вводиться имена сообщивших о попытках склонения к коррупции.

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