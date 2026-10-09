ФТС пресекла коррупционную схему со взятками на сумму более 13 млн рублей

По результатам проверки возбуждено пять уголовных дел по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также два дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям составляет 15 лет лишения свободы.