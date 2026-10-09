ФТС пресекла коррупционную схему со взятками на сумму более 13 млн рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла многомиллионную коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту. Сотрудники за взятки на сумму свыше 13 млн руб. помогали компаниям оформлять автомобили с нарушениями и незаконно списывать утилизационный сбор, сообщили в ведомстве.
Схему выявили сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления. Как сообщили в ФТС, она действовала на протяжении длительного времени. Таможенники оказывали покровительство участникам внешнеэкономической деятельности при незаконном перемещении транспортных средств.
В ведомстве отметили, что участники схемы пытались скрыть следы преступлений. В частности, после задержания одного из таможенников другой уволился со службы по собственной инициативе. Однако в ходе дальнейших оперативных мероприятий правоохранители установили факты превышения должностных полномочий всеми участниками организованной группы.
По результатам проверки возбуждено пять уголовных дел по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также два дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям составляет 15 лет лишения свободы.
Причастные к схеме должностные лица заключены под стражу. Кроме того, в доход государства обращено имущество бывших сотрудников таможенного поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн руб.
В мае стало известно, что Минюст намерен усилить антикоррупционный контроль внутри ведомства через ведение журнала, куда будут вводиться имена сообщивших о попытках склонения к коррупции.