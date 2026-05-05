Минюст хочет усилить систему внутреннего контроля коррупции

В декабре 2025 г. в Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников и перейти к системе непрерывного антикоррупционного контроля. Как говорил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сейчас, когда проверка привязана к ежегодной подаче деклараций, многие коррупционные схемы можно выявить лишь спустя месяцы. Новый подход предполагает использование цифровых инструментов и автоматизированного анализа данных в режиме реального времени.