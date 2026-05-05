Общество

Минюст хочет усилить систему внутреннего контроля коррупции

Ведомости

Минюст намерен усилить антикоррупционный контроль внутри ведомства через ведение журнала, куда будут вводиться имена сообщивших о попытках склонения к коррупции. Текст документа размещен на портале проектов правовых актов.

Проект сопровождается образцом журнала регистрации уведомлений о попытках склонения к коррупции, предложенный для фиксации и контроля всех коррупционных случаев. В нем указывается имя сотрудника, который сообщил о таких инцидентах, а также сведения о решении по итогам обращения.

Инициатива предложена в связи с изменениями антикоррупционного законодательства с 1 января 2026 г.

В декабре 2025 г. в Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников и перейти к системе непрерывного антикоррупционного контроля. Как говорил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сейчас, когда проверка привязана к ежегодной подаче деклараций, многие коррупционные схемы можно выявить лишь спустя месяцы. Новый подход предполагает использование цифровых инструментов и автоматизированного анализа данных в режиме реального времени.

