В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников

Вместо этого авторы законопроекта допустили переход к системе непрерывного антикоррупционного контроля
В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников и перейти к системе непрерывного антикоррупционного контроля. Соответствующий пакет законопроектов внесен в нижнюю палату парламента, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, цель инициативы – сделать надзор за доходами, расходами и имуществом государственных служащих более оперативным и эффективным. В текущей модели, где проверка привязана к ежегодной подаче деклараций, многие коррупционные схемы можно выявить лишь спустя месяцы. Новый подход предполагает использование цифровых инструментов и автоматизированного анализа данных в режиме реального времени.

Предлагается сосредоточить внимание на наиболее рискованных операциях – крупных сделках с недвижимостью, транспортом, ценными бумагами и другим имуществом, совершаемых чиновниками и их родственниками. Информация о таких действиях будет поступать сразу, а не с задержкой в год, как при классической системе декларирования.

Ключевую роль в реформе должна сыграть государственная информационная система «Посейдон», созданная в 2022 г., пишет Пискарев. Она интегрирована с базами Федеральной налоговой службы (ФНС), Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД, Банка России и других ведомств, что позволяет моментально выявлять несоответствия в имущественном положении госслужащего и сигнализировать о возможных нарушениях.

Вместо ежегодных деклараций чиновники будут обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах лишь при наступлении конкретных оснований – например, при покупке имущества на сумму, превышающую их общий трехлетний семейный доход. Декларации также сохранятся при поступлении на государственную службу, назначении на должность, включении в кадровый резерв или переводе в другой орган власти.

9 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что для выявления сокрытия или легализации незаконно полученных средств и имущества СК использует целый комплекс современных инструментов. «Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств», – сказал он.

