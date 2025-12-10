В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников

Вместо ежегодных деклараций чиновники будут обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах лишь при наступлении конкретных оснований – например, при покупке имущества на сумму, превышающую их общий трехлетний семейный доход. Декларации также сохранятся при поступлении на государственную службу, назначении на должность, включении в кадровый резерв или переводе в другой орган власти.