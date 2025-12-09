Бастрыкин предупредил о бесполезности скрывать наворованное

По его словам, сотрудники ведомства ведут разъяснительную работу. Следователи и руководители следственных органов в 2025 г. выезжали в трудовые коллективы 828 раз – почти в два раза чаще, чем годом ранее. Это требуется, чтобы на конкретных примерах разъяснять чиновникам последствия коррупционной деятельности.