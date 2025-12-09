Бастрыкин предупредил о бесполезности скрывать наворованное
По его словам, сотрудники ведомства ведут разъяснительную работу. Следователи и руководители следственных органов в 2025 г. выезжали в трудовые коллективы 828 раз – почти в два раза чаще, чем годом ранее. Это требуется, чтобы на конкретных примерах разъяснять чиновникам последствия коррупционной деятельности.
«Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу», – отметил Бастрыкин.
Глава СК подчеркнул, что научно-технический прогресс ежегодно расширяет возможности следствия в раскрытии преступлений.
8 декабря «Ведомости» писали, что за первые 10 месяцев текущего года общее число преступлений в России снизилось, но число коррупционных преступлений, напротив, выросло. Согласно опубликованному в конце ноября отчету Главного информационно-аналитического центра МВД, правоохранительные органы выявили 38 473 коррупционных преступления, что на 12,4% больше год к году.