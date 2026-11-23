Маск: Nvidia исправила ошибку, вернув Хуанга
Корпорация Nvidia исправила ошибку. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х. Так он отреагировал на восстановление экс-гендиректора компании Дженсена Хуанга в должности.
«Ошибка исправлена», – сказано в сообщении.
Маск также переслал заявление Nvidia о восстановлении Хуанга в должности. Отдельно он написал: «Сделано».
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение было принято после серии обсуждений и встреч с Хуангом и вступило в силу немедленно. Тем не менее в корпорации отметили, что расследование сообщений о том, что гендиректор Хуанг стал объектом иностранной разведки, продолжится. Также Nvidia сообщила, что совет сформировал комитет по национальной безопасности и экспортному контролю и начинает поиск кандидата на должность директора по вопросам соблюдения нормативных требований.
В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал решение Nvidia восстановить Хуанга в должности и добавил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий предпринимателя.