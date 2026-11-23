Вице-премьер Италии намерен добиться закрытия украинского сайта «Миротворец»
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини намерен потребовать от Украины исключить всех итальянских граждан из базы сайта «Миротворец» и добиться закрытия ресурса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Палате депутатов Италии, сообщает Il Fatto Quotidiano.
«Я знаю, что мое имя убрали из черного списка этого террористического сайта, но этого недостаточно», – сказал Сальвини. По его словам, он намерен встретиться с послом Украины в Италии и потребовать удаления данных всех итальянцев, включенных в базу. Политик обвинил ресурс в подстрекательстве к насилию.
Как отмечает издание, помимо Сальвини в базе «Миротворца» оказались восемь депутатов Европарламента от итальянского «Движения пяти звезд».
22 ноября имя Сальвини исчезло из базы «Миротворца». При этом сведения о депутатах Европарламента от итальянского «Движения пяти звезд» остались на сайте.
В тот же день стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснений из-за включения Сальвини в базу. Во время встречи в Берлине она назвала неприемлемым размещение на сайте данных итальянских политиков. Посольство Украины в Риме заявило, что «Миротворец» не является официальным государственным ресурсом и не отражает позицию Киева.