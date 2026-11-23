«Я знаю, что мое имя убрали из черного списка этого террористического сайта, но этого недостаточно», – сказал Сальвини. По его словам, он намерен встретиться с послом Украины в Италии и потребовать удаления данных всех итальянцев, включенных в базу. Политик обвинил ресурс в подстрекательстве к насилию.