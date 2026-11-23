Рособрнадзор объявил предостережения РУДН, МАИ и еще четырем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований шести российским вузам, сообщила пресс-служба ведомства. В список вошли Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Московский авиационный институт (МАИ) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ).
Предостережения получили также Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Калужский государственный университет им. Циолковского и Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.
Рособрнадзор предложил образовательным организациям принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Предостережение является профилактической мерой и само по себе не означает приостановку лицензии или государственной аккредитации.
10 ноября Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам, включая Московский физико-технический институт (МФТИ) и Университет ИТМО. В список также вошли Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского и Морской государственный университет имени адмирала Невельского.
19 октября ведомство выдало предостережения четырем российским вузам. Они коснулись Балтийской академии туризма и предпринимательства, Казанского института предпринимательства и права, Арктического государственного агротехнологического университета и Магнитогорского государственного технического университета им. Носова.