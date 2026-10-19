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Главная / Общество /

Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским вузам

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем российским вузам. В список вошли Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, сообщило ведомство в Max.

Надзорная служба предложила образовательным организациям принять меры для соблюдения обязательных требований. Информация об основаниях для вынесения предостережений размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Балтийская академия не разместила на сайте календарные планы воспитательной работы по программам «Менеджмент» и «Туризм», а также сведения об организации питания. В Казанском институте выявлены нарушения требований к разработке образовательных программ и организации воспитательной работы.

Арктический университет использовал локальные нормативные акты, подготовленные на основе утративших силу документов. Магнитогорский университет не зачислил абитуриента, который прошел конкурс и заключил договор на платное обучение в установленный срок.

14 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов и усилить контроль за качеством высшего образования.

31 августа Рособрнадзор объявил предостережения девяти образовательным организациям. Ранее, 3 августа, ведомство предостерегло 19 вузов, включая Российский университет транспорта и Казанский НИТУ им. Туполева.

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