Рособрнадзор объявил предостережения девяти образовательным организациям

15 июня ведомство также объявляло предостережения 19 вузам, в деятельности которых зафиксированы нарушения обязательных требований. Под предостережения Рособрнадзора попадали Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и др.