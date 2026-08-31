Рособрнадзор объявил предостережения девяти образовательным организациям
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований девяти образовательным организациям. Об этом заявили в ведомстве.
Надзорный орган также предложил принять меры для обеспечения их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Предостережения получили Московская семинария евангельских христиан Централизованной религиозной организации «Ассоциация евангельских церквей», Российская международная академия туризма, Духовная академия «Благодать» христиан веры евангельской, Московский университет им. Грибоедова, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, Марийский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора Бонч-Бруевича и Заокский университет Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня.
3 августа Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским вузам. В список университетов, у которых выявили нарушения, вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева – КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. Кирова и др.
15 июня ведомство также объявляло предостережения 19 вузам, в деятельности которых зафиксированы нарушения обязательных требований. Под предостережения Рособрнадзора попадали Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и др.