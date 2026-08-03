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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Среди них РУТ (МИИТ), Казанский НИТУ им. Туполева – КАИ и другие
Ведомости

Рособрнадзор объявил 19 российским вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Об этом сообщили в ведомстве.

Надзорный орган рекомендовал принять меры по обеспечению соблюдения объявленных предостережений.

В список ВУЗов, у которые выявили нарушения, вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева – КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, Региональный финансово-экономический институт, Высшая школа медицины «Эко-безопасность, Российская академия менеджмента и аналитики в животноводстве, Институт экономики и управления» (г. Пятигорск), Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная), Московский исследовательский университет имени Выгодского, Балтийский технологический университет и другие.

15 июня Рособрнадзор также объявлял предостережения 19 вузам, в деятельности которых зафиксированы нарушения обязательных требований. Под предостережения Рособрнадзора попадали Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, а также Удмуртский государственный аграрный университет, Ессентукский институт управления, бизнеса и права, Омский аграрный научный центр и др.

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