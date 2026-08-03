Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

В список ВУЗов, у которые выявили нарушения, вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева – КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, Региональный финансово-экономический институт, Высшая школа медицины «Эко-безопасность, Российская академия менеджмента и аналитики в животноводстве, Институт экономики и управления» (г. Пятигорск), Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная), Московский исследовательский университет имени Выгодского, Балтийский технологический университет и другие.