Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузамСреди них РУТ (МИИТ), Казанский НИТУ им. Туполева – КАИ и другие
Рособрнадзор объявил 19 российским вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Об этом сообщили в ведомстве.
Надзорный орган рекомендовал принять меры по обеспечению соблюдения объявленных предостережений.
В список ВУЗов, у которые выявили нарушения, вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева – КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, Региональный финансово-экономический институт, Высшая школа медицины «Эко-безопасность, Российская академия менеджмента и аналитики в животноводстве, Институт экономики и управления» (г. Пятигорск), Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная), Московский исследовательский университет имени Выгодского, Балтийский технологический университет и другие.
15 июня Рособрнадзор также объявлял предостережения 19 вузам, в деятельности которых зафиксированы нарушения обязательных требований. Под предостережения Рособрнадзора попадали Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, а также Удмуртский государственный аграрный университет, Ессентукский институт управления, бизнеса и права, Омский аграрный научный центр и др.