Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

В мае по тем же причинам предостережения ведомства получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Российский университет медицины Минздрава. В апреле такие меры были применены к автономной некоммерческой организации высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».