Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, в деятельности которых зафиксировано нарушения обязательных требований, сообщило ведомство в Max.
«Рособрнадзор <...> предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в заявлении.
Под предостережения Рособрнадзора попали Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, а также Удмуртский государственный аграрный университет, Ессентукский институт управления, бизнеса и права, Омский аграрный научный центр и др.
В мае по тем же причинам предостережения ведомства получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Российский университет медицины Минздрава. В апреле такие меры были применены к автономной некоммерческой организации высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».