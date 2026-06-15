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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, в деятельности которых зафиксировано нарушения обязательных требований, сообщило ведомство в Max.

«Рособрнадзор <...> предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в заявлении.

Под предостережения Рособрнадзора попали Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, а также Удмуртский государственный аграрный университет, Ессентукский институт управления, бизнеса и права, Омский аграрный научный центр и др.

В мае по тем же причинам предостережения ведомства получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Российский университет медицины Минздрава. В апреле такие меры были применены к автономной некоммерческой организации высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

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